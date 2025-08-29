Das Schweizer OL-Team kann sich an der Sprint-EM in Belgien einer weiteren Medaille erfreuen. Die Bernerin Simona Aebersold gewinnt im K.o.-Sprint Bronze.

Nach Silber mit der Mixed-Staffel gewinnt Simona Aebersold an der Sprint-EM in Belgien ihre zweite Medaille. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer OL-Team kann sich an der Sprint-EM in Belgien einer weiteren Medaille erfreuen. Die Bernerin Simona Aebersold gewinnt im K.o.-Sprint Bronze. Die Langdistanz-Weltmeisterin muss sich im Final der besten sechs in der Innenstadt der belgischen Kleinstadt Geel einzig der Französin Cécile Calandry und Pia Young Vik aus Norwegen geschlagen geben.

Natalia Gemperle belegt nach einem Sturz im Finish den 5. Platz. Bei den Männern wird Timo Suter beim schwedischen Doppelsieg durch August Mollen und Jonatan Gustafsson ebenfalls Fünfer.

Zum Auftakt der Titelkämpfe hat Aebersold am Mittwoch zusammen mit Gemperle, Riccardo Rancan und Joey Hadorn in der Mixed-Staffel die Silbermedaille gewonnen. Den Abschluss bildet am Sonntag der Einzel-Sprint.