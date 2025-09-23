Nur ein Duo ist im Halbfinal schneller als Jonah Plock und Patrick Brunner. Das Schweizer Duo qualifiziert sich an der WM souverän für den Final.

1/2 Jonah Plock (l.) und Patrick Brunner ziehen in den Final ein. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Jonah Plock und Patrick Brunner erreichen WM-Final im Zweier ohne

Das Duo unterliegt nur den Europameistern aus Rumänien im Halbfinal

Lisa Lötscher und Célia Dupré rudern im B-Final am Donnerstag

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jonah Plock und Patrick Brunner qualifizieren sich an der WM in Shanghai im Zweier ohne für den Final. Das Duo belegt im Halbfinal Platz 2.

Die EM-Fünften Plock und Brunner müssen sich im Kampf um die Final-Teilnahme lediglich den Europameistern Florin Arteni und Florin Lehaci aus Rumänien geschlagen geben. Der Final mit dem St. Galler und dem Luzerner findet am Donnerstag statt.

Im Zweier ohne der Frauen rudern Lisa Lötscher und Célia Dupré im B-Final, der ebenfalls am Donnerstag stattfindet. Die beiden kommen in ihrer Halbfinal-Serie nicht über Rang 5 hinaus.