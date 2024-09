Das Youth-Team von Alinghi Red Bull Racing verpasst den Einzug in die nächste Runde nach einer herausfordernden Regattawoche in Barcelona.

Kurz zusammengefasst Alinghi Red Bull Racing scheidet beim Youth America's Cup aus

Trotz Ausscheiden zieht Skipper Jann Schüpbach ein positives Fazit

AC40-Yachten erreichten Geschwindigkeiten von über 40 Knoten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Im «grossen» America's Cup war bereits vorzeitig Schluss, jetzt streicht Alinghi Red Bull Racing auch im «kleinen» Cup bereits die Segel.

Alinghi Red Bull Racing ist beim Youth America's Cup (für Segler bis 26 Jahre) in der Vorrrunde als Letztplatzierte in ihrer Gruppe ausgeschieden. Das junge Team konnte sich in der Qualifikationsserie nicht für den Halbfinal qualifizieren.

Die Regattawoche des Nachwuchs-Wettbewerbs war von extremen Wetterbedingungen geprägt. Hohe Wellen, Flauten und starke Böen forderten die zwölf Teams bis an ihre Grenzen. Mit den AC40-Yachten erreichten sie Geschwindigkeiten von über 40 Knoten, das sind rund 74 km/h.

Die Baby-Variante der grossen America's-Cup-Segelmonster: Im Nachwuchs-Cup wird mit den AC40-Booten gesegelt. Foto: Red Bull 1/2

Letzte Siegchance kommt nun bei den Frauen

Das Youth-Team der Schweizer hatte sich seit Anfang des Jahres gut in die Genfer America's Cup-Kampagne integriert, man trainierte und arbeitete ebenfalls in der Teambasis in Barcelona. Von den erfahrenen Kollegen, darunter fünf ehemalige Youth America's Cup-Teilnehmer, lernten die Nachwuchssegler viel.

Trotz Ausscheidens zieht Skipper Jann Schüpbach in einer Medienmitteilung ein positives Fazit: «Die Rennen waren wirklich fantastisch. Besonders am Montag waren die Bedingungen mit 13 bis 18 Knoten Wind einfach perfekt. An jeder Wendemarke war das Feld dicht beisammen, es waren super enge Rennen. Ich möchte den anderen Teams ein grosses Lob aussprechen: Sie haben da draussen wirklich eine grossartige Show abgeliefert. Wir haben nie aufgegeben, aber am Ende hat es nicht gereicht.»

America's Cup: Berner Jann Schüpbach ist Skipper der Junioren-Alinghi

Für Schüpbach war es eine Ehre, Teil von Alinghi Red Bull Racing zu sein. Das Team habe sich stark entwickelt und sei zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden.

Nun kommt noch die dritte und letzte Chance für Alinghi, in Barcelona etwas zu reissen. Erstmals wird im Rahmen des altehrwürdigen America's Cup auch eine Frauen-Regatta durchgeführt. Der Women's America's Cup startet am 5. Oktober.