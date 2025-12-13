Der 71-jährige Paul Lim aus Singapur schreibt Darts-Geschichte. Mit einem 3:1-Sieg über Jeffrey de Graaf wird er zum ältesten Spieler, der je ein WM-Duell gewonnen hat.

Darum gehts 71-jähriger Paul Lim gewinnt historischen Sieg bei der Darts-WM

Lim ist Darts-Legende, warf 1990 ersten Nine-Darter der WM-Historie

28. WM-Teilnahme für Lim, qualifizierte sich knapp über PDC Asian Tour Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Sensation bei der Darts-WM! Der 71-jährige Singapurer Paul Lim feiert einen historischen Sieg. In der ersten Runde besiegt Lim den auf Platz 47 der Weltrangliste stehenden Jeffrey de Graaf (35) mit 3:1 und ist damit der älteste Spieler, der jemals ein Duell bei einer Weltmeisterschaft gewann.

Lim ist eine lebende Darts-Legende: 1990 schrieb er Geschichte, als er bei der WM den ersten Nine-Darter der Turnierhistorie warf. Erst 19 Jahre später gelang Raymond van Barneveld wieder ein perfektes Spiel.

Der «Singapore Slinger» ist auch bei seiner 28. WM-Teilnahme noch ein Fan-Liebling. Seine Rückkehr nach London war ein echter Krimi: Lim sicherte sich über die PDC Asian Tour das WM-Ticket nur hauchdünn. Im letzten Turnier vergab er vier Matchdarts und war auf Schützenhilfe angewiesen. Erst der 5:2-Sieg von Ryusei Azemoto gegen Paolo Nebrida brachte ihm den letzten Qualifikationsplatz.

In Runde zwei trifft Lim nun auf den Gewinner der Partie zwischen Luke Humphries und Ted Evetts.