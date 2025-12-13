Darum gehts
- 71-jähriger Paul Lim gewinnt historischen Sieg bei der Darts-WM
- Lim ist Darts-Legende, warf 1990 ersten Nine-Darter der WM-Historie
- 28. WM-Teilnahme für Lim, qualifizierte sich knapp über PDC Asian Tour
Sensation bei der Darts-WM! Der 71-jährige Singapurer Paul Lim feiert einen historischen Sieg. In der ersten Runde besiegt Lim den auf Platz 47 der Weltrangliste stehenden Jeffrey de Graaf (35) mit 3:1 und ist damit der älteste Spieler, der jemals ein Duell bei einer Weltmeisterschaft gewann.
Lim ist eine lebende Darts-Legende: 1990 schrieb er Geschichte, als er bei der WM den ersten Nine-Darter der Turnierhistorie warf. Erst 19 Jahre später gelang Raymond van Barneveld wieder ein perfektes Spiel.
Der «Singapore Slinger» ist auch bei seiner 28. WM-Teilnahme noch ein Fan-Liebling. Seine Rückkehr nach London war ein echter Krimi: Lim sicherte sich über die PDC Asian Tour das WM-Ticket nur hauchdünn. Im letzten Turnier vergab er vier Matchdarts und war auf Schützenhilfe angewiesen. Erst der 5:2-Sieg von Ryusei Azemoto gegen Paolo Nebrida brachte ihm den letzten Qualifikationsplatz.
In Runde zwei trifft Lim nun auf den Gewinner der Partie zwischen Luke Humphries und Ted Evetts.