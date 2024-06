Eltern retteten Olympia-Traum von Schützin Leone

Die Schützin Chiara Leone hat turbulente Wochen hinter sich. Zuerst führt ein Missverständnis fast zu einer Katastrophe, dann zittert sie um Olympia und am Ende steckt sie mitten in einer hitzigen Debatte.

Chiara Leone hat gut lachen. Die Aargauerin darf sich auf die Olympischen Spiele in Paris freuen.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Es ist die Horror-Vorstellung jeder Sportschützin: ohne Schiesstasche an einen Wettkampf reisen. Genau das ist Chiara Leone (26) bei den Europameisterschaften Ende Mai im kroatischen Osijek passiert. «Es gab ein Missverständnis», sagt sie zu Blick. Und das ausgerechnet an einem ihrer bisher wichtigsten Wettkämpfe.

Die Aargauerin brauchte eine Spitzenrangierung im Dreistellungswettkampf mit dem Gewehr über 50 Meter, um der Schweiz einen weiteren Olympia-Quotenplatz zu sichern. Das würde ihre Chancen auf eine Teilnahme in Paris erhöhen.

«Mir fehlten unter anderem die Schiesskleider und die Anbauteile für das Gewehr», sagt sie. So an einem Wettkampf teilnehmen? Unmöglich.

Eine lange Fahrt – die sich lohnt

Um ihren Traum von Olympia am Leben zu erhalten, musste eine Lösung her. Leone rief ihre Eltern in der mehr als 1100 Kilometer entfernten Schweiz an. «Ich fragte sie, ob sie Zeit hätten, mir meine Tasche zu bringen.» Eine Stunde später sassen ihre Eltern im Auto und fuhren knapp 14 (!) Stunden nach Kroatien.

«Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Und am Ende hat es sich zum Glück gelohnt», sagt sie mit einem Augenzwinkern. Die Eltern erlebten vor Ort, wie ihre Tochter den Europameistertitel feierte und der Schweiz einen Olympia-Quotenplatz sicherte.

Der erlösende Anruf

Auf die Freude folgte wochenlanges Warten. Reicht es oder reicht es nicht? «Ich schlief in dieser Zeit schlecht.» Am Donnerstag vor einer Woche dann die Erlösung. Am Telefon erklärt ihr Daniel Burger, Chef Leistungssport, dass sie nach Paris fährt. «Ein genialer Moment.»

Leone wurde auf Kosten des 15-jährigen Supertalents Emely Jäggi selektioniert. Das sorgte für heftige Diskussionen und Kritik in der Schützenszene. «Natürlich bekam ich das mit», gibt Leone zu. Sie habe sich aber kaum Gedanken darüber gemacht. Und zeigt auch Verständnis für die Diskussionen. «In so einer Situation kann man es nicht allen recht machen.»