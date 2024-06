N'Guemo (†38) kommt bei Autounfall ums Leben

Tragische Nachrichten aus Kamerun: Der 42-fache Ex-Nationalspieler Landry Nguemo (†38) ist am Donnerstag verstorben.

Nur 38 Jahre alt ist der frühere Fussballprofi Landry N'Guemo geworden. Gemäss Medienberichten aus seinem Heimatland ist der Kameruner bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.

«Der Fussballverband hat gerade die tragische Nachricht vom Tod des ehemaligen unbezähmbaren Löwen Landry N'Guemo erhalten. Wir drücken unser tiefstes Beileid aus», schreibt der kamerunische Verband am Donnerstag. N'Guemo brachte es auf 42 Länderspiele für Kamerun und war einer der Teamleader an der WM 2014 in Brasilien.

Auf Klubebene kickte der Ex-Profi vorwiegend in der Ligue 1, brachte es da auf über 200 Spiele für verschiedene Vereine wie Nancy, Bordeaux oder St.-Étienne. Während seiner Karriere wurde er zudem mehrfach ausgeliehen. Auch in Schottland (Celtic Glasgow) und in der Türkei (Kayerispor, Belediye) spielte N'Guemo.