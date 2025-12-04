Ponti schwimmt im Sparmodus in den Halbfinal

Mit der drittbesten Zeit aller Teilnehmer schwimmt Noè Ponti an der Kurzbahn-EM in den Halbfinal über 100 Meter Delfin. Dabei kann er Kräfte sparen – am Abend greift er nach seiner zweiten Medaillen an diesen Titelkämpfen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Einen Tag nach dem Gewinn der Goldmedaille über 50 m Delfin qualifiziert sich Noè Ponti an den Kurzbahn-EM im polnischen Lublin über die doppelte Distanz wie erwartet problemlos für den Halbfinal.

Mit 49,68 Sekunden erzielt der 24-jährige Tessiner die drittbeste Zeit der Vorläufe - der Schnellste ist der Franzose Maxime Grousset in 49,58 Sekunden.

Ponti hat am Vortag betont, dass er am Vormittag so viele Kräfte wie möglich sparen will. Denn am Abend bestreitet er nicht nur den Halbfinal über 100 m Delfin, sondern zuvor schon den Final über 100 m Lagen. In dieser Disziplin tritt er ebenfalls als Favorit an. Ponti strebt in Polen vier Goldmedaillen an. Über 100 m Delfin ist er ebenso der Titelverteidiger wie dann über die doppelte Distanz.

Für die übrigen Schweizerinnen und Schweizer bedeuteten am dritten Wettkampftag die Vorläufe Endstation.