Alinghi mit nächstem Sieg beim Louis Vuitton Cup

1/4 Die Alinghi hat vor Barcelona definitiv Fahrt aufgenommen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Damit gelang ein grosser Schritt in Richtung Halbfinals. In der ersten Round Robin blieb das Team von Ernesto Bertarelli sieglos. Am Dienstag trotzte Alinghi im Keller-Duell gegen das Orient Express Racing Team dem enormen Druck und nahm den Schwung mit. Mit dem zweiten Sieg liegen die Schweizer nun vor den Franzosen, die sich Luna Rossa geschlagen geben mussten. Bleibt es dabei, ziehen sie in die Halbfinals ein. Diese verpasst bloss einer der fünf Herausforderer.

Alinghi führte gegen American Magic vom Start weg und hatte die Amerikaner im Griff. Nach der Hälfte des Rennens betrug der Vorsprung der Schweizer 23 Sekunden, am Ende waren es 38.

Nach einem Ruhetag sind am Samstag Ineos Britannia und der im Louis Vuitton Cup ausser Konkurrenz teilnehmende Titelverteidiger Team New Zealand die Gegner. Zum Abschluss der zweiten Round Robin trifft Alinghi am Sonntag auf Luna Rossa. Dann geht es mit den Halbfinals weiter.