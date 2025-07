Mityukov schwimmt über 200 m Rücken souverän in WM-Halbfinal

An der Schwimm-WM in Singapur steht Roman Mityukov über 200 m Rücken souverän im Halbfinal. Der Genfer zeigt sich danach sehr zufrieden.

Roman Mityukov kämpft am Freitagnachmittag um den Einzug in den WM-Final über 200 m Rücken. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Roman Mityukov qualifiziert sich an den Weltmeisterschaften in Singapur über 200 m Rücken souverän für die Halbfinals. Er schwimmt die drittbeste Zeit der Vorläufe.

Mityukov geht das Rennen zügig an. Die Zeit nach 100 m beträgt 56,03 Sekunden, womit er um 33 Hundertstel schneller war als bei seinem Schweizer Rekord von 1:54,85 Minuten, mit dem er im vergangenen Jahr in Paris Olympia-Bronze gewonnen hatte. Letztendlich resultiert eine Zeit von 1:56,15 Minuten. «Ich fühlte mich gut. Es lief genauso, wie ich es wollte», sagt der am Tag zuvor 25 Jahre alt gewordene Genfer gegenüber Keystone-SDA.

Nach dem Scheitern am Montag im Vorlauf über 100 m Rücken war die Gefühlslage bei Mityukov noch anders gewesen. Allerdings schied er auf dieser Strecke schon an den Olympischen Spielen in Paris in der ersten Runde aus. Er wusste also, dass er dennoch gut sein kann in seiner Paradedisziplin. «Seit Fukuoka 2023 trainiere ich mehr für die 200 m und vernachlässige etwas die 100 m», erklärt Mityukov. «Ich arbeite nicht viel an meiner Geschwindigkeit.»

Für den Halbfinal am Nachmittag Schweizer Zeit scheint er jedenfalls gerüstet zu sein. «Es ist fast das wichtigste Rennen», sagt Mityukov, der über 200 m Rücken an Weltmeisterschaften schon Bronze (2023) und Silber (2024) geholt hat.

Die Zürcherin Lisa Mamié musste auf den Start über 200 m Brust krankheitshalber verzichten.