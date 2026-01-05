Schweizer Quartett schafft Quali

Beim abschliessenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen werden sämtliche vier Schweizer dabei sein.

Bester der Qualifikation war Sandro Hauswirth, der mit einem Sprung auf 130 m den 17. Platz belegte. Direkt dahinter folgte Gregor Deschwanden, der auf 128,5 m kam. Auch Killian Peier (33.) und Felix Trunz (45.) erreichten die Top 50.

Die Topweite in der Qualifikation erzielte mit 140 m der slowenische Saisondominator Domen Prevc, dem der Sieg in der Tournee kaum noch zu nehmen ist. Er führt die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 41,4 Punkten auf den Österreicher Jan Hörl an.