Tobias Eder ist tot. Der deutsche Nationalspieler stirbt mit nur 26 Jahren an Krebs.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Tobias Eder hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wie der deutsche Eishockey-Klub Eisbären Berlin am Mittwoch mitteilt, ist der 26-Jährige an «Komplikationen» seines Krebsleidens verstorben. Der Verein «steht unter Schock» und spricht allen Angehörigen und Bekannten sein tiefstes Mitgefühl aus.

Auf Instagram verabschiedet sich der Klub emotional von seinem Spieler: «Tobi hat seinen schwersten Kampf leider nicht gewonnen. Es ist unmöglich, jetzt die richtigen Worte zu finden. Lieber Tobi, du wirst uns fehlen. Du hast allen stets ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Genauso werden wir dich immer in Erinnerung behalten!»

Beim Stürmer, der seit der Saison 2023/24 beim Hauptstadt-Klub gespielt hat und gleich in der ersten Saison Meister wurde, wurde im August 2024 bei einer Routineuntersuchung ein bösartiger Tumor festgestellt. In den letzten Monaten verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Am Dienstag teilten die Eisbären Berlin noch mit, dass sie aufgrund des sehr ernsten Zustandes ihres Spielers das Auswärtsspiel vom Mittwochabend in Ingolstadt auf den 26. Februar verschieben.

An der letzten WM stand Eder noch im Kader der deutschen Nationalmannschaft, für die er 2021 debütierte, und kam zu drei Einsätzen. Im Viertelfinal gegen die Schweiz war der Stürmer allerdings nicht im Aufgebot.