Diamond-League-Finals 2025 wieder in Zürich

Die Schweizer Frauen-Staffel darf sich auch 2025 auf den Wettkampf im Zürcher letzigrund freuen. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die beiden Schweizer Diamond-League Meetings Athletissima Lausanne und Weltklasse Zürich finden im Jahr 2025 Ende August statt. Dies geht aus dem definitiven Kalender der höchsten Meeting-Kategorie hervor, die 15 Stationen umfasst.

Auf Schweizer Boden starten die weltbesten Leichtathletinnen und -athleten zunächst am Mittwoch, 20. August, auf der Lausanner Pontaise. Eine Woche später, am Mittwoch 27. und Donnerstag 28. August, werden in Zürich die Finals der 32 Diamond-League-Disziplinen ausgetragen. Schon 2021 und 2022 war Zürich der Schlusspunkt der Diamond-league-Saison.

Die Sommersaison startet mit zwei Diamond-League-Events in China (26. April und 3. Mai) und endet mit den Weltmeisterschaften in Tokio ab dem 13. September.