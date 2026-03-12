Auch im neuen Jahr jagt Stabhochspringer Armand Duplantis seine eigenen Rekorde: Am nach ihm benannten Meeting «Mondo Classic» überspringt der Schwede die Marke von 6,31 Metern.

Armand Duplantis hat auch nach 14 Weltrekorden nicht genug: Am Donnerstagabend verbessert der Schwede seine an der Leichtathletik-WM im vergangenen Herbst aufgestellte Bestmarke von 6,30 Metern um einen weiteren Zentimeter – zum bereits 15. Mal, seit er vor rund sechs Jahren mit 6,17 seinen Weltrekord-Vorgänger Renaud Lavillenie abgelöst hat.

Übersprungen hat Duplantis diese Höhe an den nach ihm benannten Stabhoch-Meeting «Mondo Classic» in der schwedischen Stadt Uppsala, an dem auch andere Grössen dieser Disziplin wie der Grieche Emmanouil Karalis und Doppelweltmeister Sam Kendricks (USA) teilgenommen haben. Einmal mehr überflügelt Duplantis seines Konkurrenz dabei um 30 Zentimeter und mehr – auf Rang zwei landet der Norweger Sondre Guttormsen mit einer gemeisterten Höhe von sechs Metern.