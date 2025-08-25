Mit Olympiasieger Markus Rooth muss ein Medaillenfavorit im Zehnkampf für die kommende WM in Tokio passen. Vom verletzungsbedingten Out könnte der Schweizer Simon Ehammer profitieren.

1/2 Zehnkampf-Olympiasieger Markus Rooth, hier bei Weltklasse Zürich 2024 als Weitspringer im Einsatz, fliegt nicht an die WM nach Tokio. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Simon Ehammer wird bei der WM 2025 in Tokio einen Rivalen weniger im Zehnkampf haben. Der Olympiasieger Markus Rooth muss verletzungsbedingt passen.

«Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass ich nicht an den Weltmeisterschaften in Tokio teilnehmen werde», teilte der Norweger auf seinem Instagram-Account mit. Er habe sich beim Stabhochsprung-Training bei einer Landung ausserhalb der Matte am Knie und am Ellbogen verletzt und werde sich einer Operation unterziehen müssen.

Ehammer plant in Tokio einen Doppelstart. Zuerst will der Appenzeller im Weitsprung wie 2022 in Eugene eine WM-Medaille gewinnen, und dann am Samstag und Sonntag zum Abschluss der Titelkämpfe im Zehnkampf erneut zuschlagen. Mit dem Ausfall von Rooth sind die Chancen auf eine Medaille gestiegen. Allerdings muss sich Ehammer weiter verbessern. Der Schweizer Rekord, aufgestellt am 1. Juni in Götzis mit 8575 Punkten, dürfte kaum für ein WM-Podest reichen.