Schweizer Athleten glänzen bei dem Universiade in Bochum. Joceline Wind holt Gold über 1500 m, während die 4x100-m-Staffel der Frauen Silber gewinnt. Zuvor sichern sich Luca Murabito und Nino Portmann Medaillen im Turnen und Zehnkampf.

1/2 Joceline Wind gewinnt über 1500 Meter an den World University Games Gold. Foto: imago/Beautiful Sports

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Joceline Wind holt sich am Sonntag in Bochum bei den Universiade die Goldmedaille. Die Athletin aus Sonceboz gewinnt den 1500-m-Lauf in 4:19,96 Minuten und entscheidet das Rennen auf den letzten 200 m für sich.

Zudem kommt am letzten Tag dieses Events eine weitere Medaille hinzu. Larissa Bertényi, Leonie Pointet, Iris Caligiuri und Soraya Becerra holen mit 43,47 Sekunden Silber mit der 100-m-Staffel.

Auch am vorletzten Tag gabs Medaillen

Bereits einen Tag zuvor haben Luca Murabito im Kunstturnen und Nino Portmann im Zehnkampf Silber und Bronze gewonnen.

Murabito holt seine Silbermedaille im Sprung-Final. Der 22-jährige Tessiner behauptet sich mit zwei sauberen Sprüngen gegen starke internationale Konkurrenz. Im Zehnkampf sichert sich Portmann Bronze mit 7614 Punkten.