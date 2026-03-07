Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die zuletzt verletzte Angelica Moser (28) landete beim Stabhochsprung-Meeting in Rouen, Frankreich mit 4,62 Meter auf dem dritten Platz. Nachdem sie ihre Wettkampfsaison erst vor Wochenfrist an der Hallen-SM mit 4,66 Meter eröffnet hatte, scheiterte die Indoor- und Outdoor-Europameisterin erneut auf 4,70 Meter – und damit auf der direkten Qualifikationshöhe für die Hallen-WM in Torun, Polen.

Den Mitte Februar gezerrten Oberschenkelmuskel sicherheitshalber noch einbandagiert, nahm Angelica Moser vom Leichtathletik-Klub Zürich die 4,36, 4,51, und 4,62 Meter in vier Anläufen. Mit härteren Stäben als noch letzten Sonntag in St. Gallen ging es im Anschluss an die Limite (4,70 m) für die in zwei Wochen stattfindende Hallen-WM-Titelkämpfe.

Nach zwei abgebrochenen Versuchen riss Moser die Latte auch im dritten und letzten. Trotzdem kann die Zürcherin fix mit der Indoor-WM planen. Einen Tag vor Abschluss der Qualifikationsperiode belegt die letztjährige Bronzegewinnerin den selektionsberechtigten neunten Platz in der bereinigten Weltbestenliste.

Im ersten internationalen Wettkampf der Saison musste sich die 19-fache Schweizer Meisterin nur der früheren Indoor-Weltmeisterin Molly Caudery (USA) und der Freiluft-WM-Dritten Tina Sutej (Slowenien) geschlagen geben. Letztere waren die einzigen, welche die 4,70 Meter übersprangen.