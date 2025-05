Imsand pulverisiert Schweizer Rekord im Stabhochsprung

Valentin Imsand pulverisiert in Sitten den Schweizer Rekord. Foto: TIL BUERGY

Der Stabhochspringer Valentin Imsand (CS 13 Etoiles) überspringt beim Stab-Meeting in Sitten 5,82 m und verbessert damit den Schweizer Outdoor-Rekord von Felix Böhni und Dominik Alberto um 11 Zentimeter.

Imsand übertrifft seinen persönlichen Bestwert, den er in der diesjährigen Hallensaison in Magglingen aufgestellt hatte (5,72 m) in zwei Schritten um 10 Zentimeter. Zunächst überspringt er in seiner Walliser Heimat 5,73 m, wenig später packt er auch 5,82 m und erfüllt damit die Limite für die WM im September in Tokio auf den Zentimeter genau.

Mit diesem Exploit unterstreicht der zweifache Medaillengewinner an Nachwuchs-Europameisterschaften seine Ambitionen an der U23-EM im Juli im norwegischen Bergen. In der europäischen U23-Saisonbestenliste liegt er nun an 2. Position.