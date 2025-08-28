Ehammer machte es am Mittwoch vor

Einen Schweizer Sieg gabs ja bereits, bevor im Letzigrund das erste Rennen über die Bühne geht. Simon Ehammer siegte am Mittwoch beim City-Event vor dem Opernhaus. Sechs Disziplinen sind also bereits vorbei, ehe es heute im Letzigrund zur Sache geht.