Erster Sieg für die Schweiz
Heimtriumph im Vorprogramm! Über 1500 m siegt Rollstuhl-Star Marcel Hug souverän in 2:55,90 Minuten. Der Zweitplatzierte Nathan Maguire (Gb) hat bereits über eine Sekunde Rückstand.
Erstes Schweizer Ausrufezeichen
Weiter gehts im Vorprogramm: Lena Wernli setzt ein Schweizer Ausrufezeichen über 400 m Hürden! Sie wird mit neuer persönlicher Bestzeit gute Zweite (55,02 Sekunden), hinter der Portugiesin Fatoumata Binta Diallo (54,52). Yasmin Giger, Debby Schenk und Annina Fahr klassieren sich auf den Plätzen sechs bis acht.
Vorprogramm hat begonnen
Es geht los im Letzigrund! Im Rahmen des Vorprogramms von Weltklasse Zürich wird Lionel Spitz über 400 m Vierter (45,54 Sekunden), den Sieg holt sich der Holländer Jonas Phijffers (44,84). Die weiteren Schweizer Ricky Petrucciani, Dany Brand und Alex Dupinet belegen die hinteren Ränge sechs bis acht.
Ehammer machte es am Mittwoch vor
Einen Schweizer Sieg gabs ja bereits, bevor im Letzigrund das erste Rennen über die Bühne geht. Simon Ehammer siegte am Mittwoch beim City-Event vor dem Opernhaus. Sechs Disziplinen sind also bereits vorbei, ehe es heute im Letzigrund zur Sache geht.
Herzlich willkommen
Nach der Athletissima in Lausanne steht am heutigen Donnerstagabend das zweite Diamond-League-Meeting in der Schweiz an. Die besten Leichtathleten der Welt messen sich im Letzigrund bei Weltklasse Zürich. Ab 18 Uhr begleiten wir dich im Ticker durch den Abend.