Noch nie ist eine Schweizer Stabhochspringerin Freiluft über 4,80 Meter gesprungen – bis am Freitagabend. Angelica Moser überspringt beim Diamond-League-Meeting in Monaco zuerst 4,83 Meter – was schon ein neuer Schweizer Rekord ist – und dann auch noch 4,88 Meter!

Heisst: Die Zürcherin springt an einem Abend zehn Zentimeter höher als jede Schweizerin an einem Outdoor-Wettkampf zuvor. Die Europameisterin von Rom stellt damit ihre Top-Form einmal mehr unter Beweis – und das kurz vor Olympia. Die 26-Jährige hielt die alte Bestmarke (4,78 Meter) gemeinsam mit Nicole Büchler, nachdem sie an der EM in der italienischen Hauptstadt mit dieser Höhe Gold gewonnen hat. Auch den Hallen-Rekord hält Moser, dieser liegt auf 4,80 Meter.

Angelica Moser belegt im Wettkampf Platz 2. Trotz der Steigerung um 10 Zentimeter reicht es nicht zum Sieg. Die Australierin Nina Kennedy nimmt die 4,88 m im ersten Versuch, die Schweizerin im dritten. Dies allerdings mit Marge.

Schwacher Auftritt von Joseph

Jason Joseph stand über 110 m Hürden am Start. Dem Baselbieter, dem EM-Dritten von Rom, gelang in 13,56 Sekunden keine gute Zeit. Letztes Jahr hatte er den Schweizer Rekord auf 13,07 Sekunden gesenkt.