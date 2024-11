Foto: imago sportfotodienst

Baumann kein Saubermann mehr

Vor 25 Jahren, am 19. November 1999, wurde die deutsche Leichtathletik so richtig durchgeschüttelt. An jenen Tag wurde bekannt, dass Saubermann Dieter Baumann positiv auf den Wirkstoff Nandrolon getestet wurde. Die sogenannte Zahnpastaaffäre war danach während Wochen das Sport-Thema Nummer 1. Bis heute ist die Mehrheit der Doping-Experten überzeugt, dass Baumann damals zu Unrecht gesperrt worden war.

Weltklasse-Skispringer made in Switzerland? Davon gibt es nicht viele. Einer davon ist Sylvain Freiholz, der am Samstag seinen 50. Geburtstag feiert. Der Waadtländer sprang zwischen 1990 und 2003 im Weltcup. 1997 gewann er an der WM in Trondheim auf der Grossschanze Bronze.

Foto: Keystone

Fussball-Nati: Glücksgefühle gegen Spanien

1. Schweiz – Spanien 1:0 (WM 2010)

Morgen Montag trifft die Schweiz in der Nations League auf Spanien. Ein Gegner, gegen den unsere Nati bislang noch nicht viel zu melden hatte. Den Premieren-Sieg gab es erst im 19. Versuch, dank des goldenen Tors von Gelson Fernandes.

2. Spanien – Schweiz 1:2 (Nations League 2022)

Den zweiten von bisher zwei Siegen schaffte die Schweiz in der Nations League. Durch Tore von Manuel Akanji und Breel Embolo gewann die Nati damals auswärts in Saragossa. Wird sich die Geschichte morgen wiederholen?

3. Spanien – Schweiz 4:2 n.P. (EM 2021)

Offiziell geht dieses Spiel als Unentschieden in die Historie ein, leider aber verlor die Nati damals im EM-Viertelfinal im Elfmeterschiessen, denn Fabian Schär, Manuel Akanji und Ruben Vargas konnten ihre Penaltys nicht versenken.

4. Schweiz – Spanien 3:3 (Freundschaftsspiel 1948)

Im fünften Versuch klappte es endlich: Nach vier Niederlagen spielte die Schweiz 1948 erstmals unentschieden gegen die Iberer. Beim 3:3 im Zürcher Hardturm trafen Hans-Peter Friedländer und Charles «Kiki» Antenen, das dritte Goal war ein Eigentor.

5. Spanien – Schweiz 2:2 (WM-Qualifikation 1957)

Vor 67 Jahren erspielte sich die Schweiz im Bernabeu erstmals in einem Ernstkampf gegen Spanien einen Punkt. Dass die Schweiz mit einem 2:2 nach Hause reisten, hatten sie Josef «Seppe» Hügi zu verdanken, der beide Tore schoss.

Ein Amateursportler, der pro Jahr 2 Millionen Dollar verdient? Ja, den gibt es. Sein Name: Great Osobor. Der Basketballer unterschrieb vergangene Woche einen Vertrag bei der University of Washington, die in der Amateurliga NCAA spielen. Weil er dabei einem Unternehmen seine Namens- und Bildrechte abgab, kassiert er nun ordentlich ab.