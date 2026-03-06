DE
Verstoss gegen Meldepflicht
Ex-Sprint-Weltmeister Kerley für zwei Jahre gesperrt

Fred Kerley wurde im August 2025 vorläufig gesperrt – und jetzt definitiv. Zwei Jahre beträgt die Sperre.
Publiziert: 21:41 Uhr
|
Aktualisiert: 21:43 Uhr
Verpasste zu viele Dopingtests: Sprintstar Fred Kerley wird gesperrt.
Foto: Matthias Schrader
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

US-Sprintstar Fred Kerley wird wegen Verstössen gegen die Meldepflicht in Zusammenhang mit Dopingtests für zwei Jahre bis August 2027 gesperrt. Das teilt die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes mit.

Kerley war 2022 Weltmeister über 100 m, bei Olympia holte er 2021 in Tokio Silber und 2024 in Paris Bronze. Der 30-Jährige war seit August 2025 vorläufig gesperrt, nachdem er innerhalb von zwölf Monaten drei Meldepflichtverstösse begangen hatte.

