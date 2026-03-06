Fred Kerley wurde im August 2025 vorläufig gesperrt – und jetzt definitiv. Zwei Jahre beträgt die Sperre.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Sprintstar Fred Kerley wird wegen Verstössen gegen die Meldepflicht in Zusammenhang mit Dopingtests für zwei Jahre bis August 2027 gesperrt. Das teilt die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes mit.

Kerley war 2022 Weltmeister über 100 m, bei Olympia holte er 2021 in Tokio Silber und 2024 in Paris Bronze. Der 30-Jährige war seit August 2025 vorläufig gesperrt, nachdem er innerhalb von zwölf Monaten drei Meldepflichtverstösse begangen hatte.