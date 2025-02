Die Form stimmt bei ihnen: Mujinga (l.) und Ditaji Kambundji. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Drei Wochen vor der Indoor-EM in Apeldoorn präsentieren sich die Kambundji-Schwestern in Topform. Die Bernerinnen brillieren beim Hallenmeeting in Torun in Polen.

Die Hürdensprinterin Ditaji Kambundji bricht ihren eigenen Schweizer Rekord über 60 m Hürden. Als Zweite hinter der Weltjahresbesten Ackera Nugent aus Jamaika bleibt sie in 7,80 Sekunden eine Hundertstel unter ihrer zwei Jahre alten Bestmarke. In der Weltjahresbestenliste rückt die 22-Jährige als schnellste Europäerin auf Platz 4 vor.

Gar die neue Nummer 3 der Welt ist Mujinga Kambundji. Die Hallen-Europameisterin drückt im 60-m-Finale ihre Saisonbestzeit von 7,14 auf 7,07 Sekunden. Nur zwei Frauen sind in diesem Jahr schon schneller gesprintet: Jacious Sears (USA/7,02) und Zaynab Dosso (ITA/7,05), die in Torun gewinnt.