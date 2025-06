Am vorletzten Tag der Team-EM in Madrid gibts für die Schweiz zwei Siege. Jason Joseph und Ditaji Kambundji gewinnen ihre Wettkämpfe.

Team-EM in Madrid

Ditaji Kambundji präsentiert sich an der Team-EM in Topform. Foto: KIMMO BRANDT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz nimmt an der Team-EM in Madrid nach dem dritten und vorletzten Tag den 10. Rang unter 16 Teams ein. Ditaji Kambundji gewinnt über 100 m Hürden ebenso wie Jason Joseph über 110 m Hürden. Die 23-jährige Bernerin bleibt mit 12,39 um eine Hundertstelsekunde unter ihrem Schweizer Rekord, allerdings war der Rückenwind mit 2,2 m/s im irregulären Bereich. Der 26-jährige Baselbieter Joseph siegt in 13,24 Sekunden.

Audrey Werro als Zweite über 800 m (1:58,78) sowie Julien Bonvin als Dritter über 400 m Hürden (48,66) zeichnen für zwei weitere Schweizer Top-3-Platzierungen verantwortlich. Die verbleibenden zwölf Disziplinen werden am Sonntagabend ausgetragen. Ziel des Schweizer Teams ist es, den 2023 erreichten 12. Platz zu verbessern.