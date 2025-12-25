DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Leichtathletik
Ditaji Kambundji spielt an Weihnachten Klavier
Story auf Instagram gepostet
Ditaji Kambundji spielt an Weihnachten Klavier
Leichtathletin Ditaji Kambundji zeigt auf Instagram, wie sie Weihnachten verbringt: Sie spielt Klavier.
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Virale Sport-Videos
0:42
Mehrere Kinnhaken verteilt
Plötzlich prügeln Goalies aufeinander ein
1:12
Winter-Trend in Arosa
Eishockey-Minigolf begeistert sogar NHL
0:59
Schockierendes Video im Netz
Brasilianischer Fussball-Profi würgt Frau zu Boden
0:49
Protz trifft Kult-Spiel
Tausende Drohnen machen Dubai zum Tetris-Spielplatz
1:00
Beim Shopping in New York
Erkennst du den Fussball-Superstar im «Inkognito-Look»?
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen