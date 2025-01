1/2 Mujinga Kambundji erfüllt die Bedingungen für die Hallen-WM gleich zum Saisonstart. (Archivbild) Foto: TIL BUERGY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mujinga und Ditaji Kambundji ist der Start in die Saison beim Hallenmeeting in Magglingen geglückt. Mujinga Kambundji, die Hallen-Europameisterin von 2023, erfüllt mit 7,14 Sekunden über 60 m auf Anhieb die Limite für die Hallen-WM im März in Nanjing. Nach dieser Topleistung im Vorlauf, kam sie im Final bis auf vier Hundertstel an diese Zeit heran.

Die 60-m-Hürden-Spezialistin Ditaji Kambundji erreicht die WM-Limite mit 7,94 Sekunden im Vorlauf auf den Hundertstel genau und bestätigt diese Zeit im Final.

William Reais lanciert das Wettkampfjahr mit 6,69 Sekunden über 60 m, der Hallen-Europameister Jason Joseph mit 7,64 Sekunden über 60 m Hürden.