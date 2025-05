Die Schweizer müssen an der Staffel-WM in Guangzhou am ersten Tag die Stärke der Konkurrenz anerkennen. Am Sonntag bietet sich eine weitere Chance, sich einen Startplatz an der WM in Tokio zu sichern.

Ricky Petrucciani liefert mit der 4x400-m-Mixed-Staffel das beste Schweizer Ergebnis ab. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 4x400-m-Mixedstaffel mit Ricky Petrucciani (LC Zürich), Lena Wernli (LC Zürich), Vincent Gendre (Athletica Veveyse) und Annina Fahr (LAC TV Unterstrass) sorgt am ersten Tag der World Relays für das beste Resultat aus Schweizer Sicht. In 3:16,27 Minuten läuft das Quartett von Swiss Athletics im zweiten von drei Läufen auf den 5. Platz und erreicht unter 21 Teams den 13. Gesamtrang. Während sich die acht Top-Teams für den Final qualifizieren und dadurch einen Startplatz an der WM in Tokio auf sicher haben, kämpfen alle anderen Nationen am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde um sechs weitere WM-Tickets. Mit ihrer Leistung am Samstag hat das Schweizer Team gezeigt, dass dies durchaus ein realistisches Ziel ist.

Den 4x100-m-Frauen läuft es nicht nach Wunsch. Das Quartett mit Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports), Céline Bürgi (LV Thun), Léonie Pointet (CA Riviera) und Emma van Camp (Lausanne-Sports) liegt vielversprechend im Rennen, doch die letzte Stabübergabe missrät und das Team beendet den Lauf nicht. Die Frauen haben am Sonntag in der Qualifikationsrunde 2 ebenso eine zweite Chance wie die Männer, die mit Daryl Bachmann (Old Boys Basel), Timothé Mumenthaler (Stade Genève), Bradley Lestrade (Lausanne-Sports) und Jonathan Gou Gomez (Lausanne-Sports) in ihrer Serie in 38,95 Sekunden Fünfte werden und unter 26 Nationen Platz 19 belegen.

Die 4x400-m-Equipe der Frauen mit Julia Niederberger (Athletikzentrum Unterwalden), Karin Disch (LC Regensdorf), Salome Hüsler (Athletikzentrum Unterwalden) und Aline Yuille (ST Bern) kommt in der ersten Qualifikationsrunde in 3:36,78 Minuten nicht über Platz 7 im zweiten Lauf hinaus und steht am Sonntag ebenfalls in der zweiten Qualifikations-Runde noch einmal im Einsatz, in der sich die Chance bietet, mit einem Exploit die WM-Qualifikation zu bewerkstelligen.

Zum Auftakt des ersten Tages in Guangzhou kam es zu einer Premiere über 4x100 m für Mixed-Teams. Diese Disziplin wird nächstes Jahr in Birmingham erstmals im EM-Programm stehen, 2028 in Los Angeles geht es erstmals um olympische Medaillen. Lena Weiss (Amriswil Athletics), Soraya Becerra (Lausanne-Sports), Mathieu Chèvre (FSG Bassecourt) und der am Samstag einen Doppelseinsatz leistende Jonathan Gou Gomez (Lausanne-Sport) laufen in 41,92 Sekunden unter 15 Nationen die elftbeste Zeit.