Die Schweizer Leichtathletin Angelica Moser zeigt sich in guter Frühform. Beim Stabhochspringen in der Halle im französischen Caen kratzt sie an einer Rekordmarke.

Angelica Moser gewinnt ihr erstes Stabhochsprung-Meeting des Jahres. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Angelica Moser überzeugt am Freitagabend beim Stabhochsprung-Meeting im französischen Caen. 4,71 m bringen der Zürcherin den Sieg ein. Sie scheitert erst auf der Schweizer Indoor-Rekordhöhe von 4,81 m.

Die Europameisterin und Schweizer Freiluft-Rekordhalterin (4,88 m) liefert ihre drittbeste Leistung in der Halle ab. Nur die Russin Polina Knoroz (4,72 m) ist bisher in diesem Jahr weltweit höher gesprungen als Angelica Moser. Die letztjährige Olympia-Vierte versucht sich nach dem Premierensieg in Caen allerdings nicht an der Jahres-Weltbestleistung, sondern am Schweizer Hallenrekord (4,80 m), der seit der Hallen-WM 2016 von Nicole Büchler gehalten wird.