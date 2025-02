In Paris verbessert Annik Kälin bei ihrem Sieg ihren eigenen Schweizer Indoor-Rekord im Weitsprung.

Rekordjägerin: Annik Kälin. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Annik Kälin, im letzten Sommer Olympia-Vierte im Siebenkampf, überflügelt die Weitsprung-Spezialistinnen beim Indoor-Meeting in Paris. Mit 6,77 m verbessert sie ihren eigenen Schweizer Indoor-Rekord um einen Zentimeter.

Kälin und Paris, das passt: An den Olympischen Sommerspielen stellte die 24-jährige Bündnerin mit Rang 4 und 6639 Punkten einen Schweizer Rekord im Siebenkampf auf. Nun zeigt sie in Paris erneut, dass sie auch im Weitsprung zur erweiterten Weltklasse zählt. Die 6,77 m bedeuten nicht nur Schweizer Rekord und den Gewinn des Wettkampfs, sondern auch Platz 5 in der aktuellen Weltjahres-Bestenliste.

Kälin überzeugt auch mit einer konstanten Serie. In vier von sechs Versuchen springt sie mindestens 6,69 m. Die Limite für die Hallen-EM Anfang März in Apeldoorn (NED) schaffte Kälin bereits letzte Saison.

Sandra Röthlin und Andrin Huber gewinnen Mehrkampf-Titel An den Schweizer Mehrkampf-Hallenmeisterschaften in Magglingen gewinnt Sandra Röthlin (Athletikzentrum Unterwalden) den Fünfkampf mit 4388 Punkten. Andrin Huber (TV Teufen) entscheidet den Siebenkampf mit 5802 Zählern für sich. Sandra Röthlin verbessert ihre persönliche Bestleistung. Mit ihren 4388 Punkten stösst die Obwaldnerin an die 5. Position der ewigen Schweizer Bestenliste vor. Nach 2022 und 2023 gewinnt sie den Mehrkampf-Titel in der Halle zum dritten Mal. Im Siebenkampf der Männer setzt sich Favorit Andrin Huber (TV Teufen) ebenfalls mit persönlicher Bestleistung durch. (SDA) An den Schweizer Mehrkampf-Hallenmeisterschaften in Magglingen gewinnt Sandra Röthlin (Athletikzentrum Unterwalden) den Fünfkampf mit 4388 Punkten. Andrin Huber (TV Teufen) entscheidet den Siebenkampf mit 5802 Zählern für sich. Sandra Röthlin verbessert ihre persönliche Bestleistung. Mit ihren 4388 Punkten stösst die Obwaldnerin an die 5. Position der ewigen Schweizer Bestenliste vor. Nach 2022 und 2023 gewinnt sie den Mehrkampf-Titel in der Halle zum dritten Mal. Im Siebenkampf der Männer setzt sich Favorit Andrin Huber (TV Teufen) ebenfalls mit persönlicher Bestleistung durch. (SDA) Mehr