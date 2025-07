Der Schweizer Leichtahtlet Ramon Wipfli glänzt in Barcelona mit einer persönlichen Bestzeit. Über 800 Meter erreicht er 1.45,03 Minuten und verpasst den Schweizer U23-Rekord nur knapp.

Ramon Wipfli läuft in Barcelona persönliche Bestzeit. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer 800-m-Spezialist Ramon Wipfli vom ST Bern überzeugt bei einem Meeting in Barcelona. In 1:45,03 Minuten läuft er die beste Zeit seiner Karriere und kommt als Vierter seines Laufs bis auf sieben Hundertstel an den Schweizer U23-Rekord von André Bucher heran. Nur zwei Schweizer (Bucher und Ivan Pelizza) sind die zwei Bahnrunden jemals schneller gelaufen als Wipfli.