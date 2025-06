Armand Duplantis gelingt der Coup auf Ansage. Der Schwede verbessert den Weltrekord beim Heim-Meeting in Stockholm zum zwölften Mal.

1/4 Die grosse Freude von Armand Duplantis nach seinem Sprung über 6,28 m. Foto: Jonas Ekstromer

Das schwedische Stabhochsprung-Phänomen Armand Duplantis verbessert seinen eigenen Weltrekord ein weiteres Mal. Die neue, beim Golden-League-Meeting in Stockholm aufgestellte Bestmarke liegt bei 6,28 m, einen Zentimeter höher als die letzte.

Zuerst sichert sich Duplantis vor seinem schwedischen Publikum mit einem Sprung über 6 m den Meeting-Sieg. Dann nimmt er gleich den in seiner Heimat angestrebten Weltrekord in Angriff. Gleich im ersten Versuch schafft er die 6,28 m und verbessert zum zwölften Mal den Weltrekord, der seit Februar 2020 in seinem Besitz ist.