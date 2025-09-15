Salomé Korra tauscht die Tartanbahn mit dem Eiskanal – zumindest für das nächste halbe Jahr.

Darum gehts Salomé Kora wechselt vom Sprint zum Bobsport nach der WM

Inola Blatty ist ebenfalls ehemalige Sprinterin und Hürdenläuferin

Salomé Kora wechselt für das nächste Halbjahr die Unterlage. Die 100-m-Sprinterin geht nach der WM in Tokio als Anschieberin von Inola Blatty auf die Bobbahn, wie der Verband Swiss Sliding bestätigt.

Blatty war ebenfalls eine Sprinterin und Hürdenläuferin, ehe sie zum Bobsport wechselte. Die 27-jährige Luzernerin startete in der vergangenen Saison im Europacup und wurde im Zweierbob Zweite.

Kora hatte am Sonntag im Interview mit SRF verraten, dass sie im Winter die Weltcup-Saison im Bob bestreiten werde. «Mein Ziel ist es, an die Olympischen Winterspiele zu gehen. Ich freue mich auf dieses Abenteuer», sagte die 31-Jährige.