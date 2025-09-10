DE
Nicht zum ersten Mal
Kugelstösserin kassiert Sperre wegen Dopingverstoss

Kugelstösserin Raven Saunders ist wegen eines Dopingverstosses gesperrt worden. Und das nicht zum ersten Mal.
Publiziert: 10.09.2025 um 09:00 Uhr
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Raven Saunders muss in nächster Zeit zuschauen.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Raven Saunders, die Olympia-Zweite von 2021 im Kugelstossen, wurde wegen Verstössen gegen die Meldepflicht im Rahmen der Dopingkontrollen für 30 Monate gesperrt.

Es handelt sich um den zweiten Regelverstoss der 29-jährigen Amerikanerin, die bereits eine 18-monatige Sperre wegen drei Verstössen zwischen August 2022 und Februar 2024 verbüsst hat. Saunders hat die neuerliche Sperre akzeptiert.

