Raven Saunders muss in nächster Zeit zuschauen.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Raven Saunders, die Olympia-Zweite von 2021 im Kugelstossen, wurde wegen Verstössen gegen die Meldepflicht im Rahmen der Dopingkontrollen für 30 Monate gesperrt.
Es handelt sich um den zweiten Regelverstoss der 29-jährigen Amerikanerin, die bereits eine 18-monatige Sperre wegen drei Verstössen zwischen August 2022 und Februar 2024 verbüsst hat. Saunders hat die neuerliche Sperre akzeptiert.