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Magische Marke geknackt
So läuft Sawe zum Weltrekord im Marathon

Die magische Zwei-Stunden-Marke im Marathon ist geknackt: Der Kenianer Sabastian Sawe gewinnt den London Marathon in 1:59:30 Stunden. Auch bei den Frauen gibt es einen Weltrekord.
Publiziert: 13:37 Uhr
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