Simon Ehammer sucht noch nach seiner Bestform

1/2 Es geht noch besser: Simon Ehammer gelingt der Einstieg in die Sommersaison nicht nach Wunsch (Archivaufnahme) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 25-Jährige zieht den Wettkampf durch, obwohl er am Samstag im Weitsprung, der zweiten Disziplin des Zehnkampfs, patzt. Nach zunächst zwei ungültigen Versuchen kommt noch ein abgebrochener Sprung auf 6,61 m in die Wertung. Die höchste Punktzahl erzielt er am Sonntag in 14,01 Sekunden über 110 m Hürden. Aber auch in dieser Disziplin kann er über eine halbe Sekunde schneller laufen.

Die 7899 Zähler von Brescia sind dem Schweizer Rekordhalter (8468) nicht würdig. Und auch die nationale Bestmarke aus dem Jahr 2022 entspricht nicht seinem Potenzial. Ehammer hat in den letzten Jahren noch zugelegt, brachte aber im Freien – auch wegen einer Schulterverletzung – noch keinen Zehnkampf sauber durch. Anfang Juni in Götzis oder spätestens an der WM Mitte September in Tokio sollen 8600 Punkte oder mehr her.