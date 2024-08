Lucia Acklin gewinnt Silber im Siebenkampf bei der U20-WM in Peru und setzt die sportliche Tradition ihrer Familie fort. Trainiert wird sie von Liliane Leimgruber und Österreichs Starcoach Wolfgang Adler, der schon in seiner Heimat für Siebenkampf-Jubel sorgte.

1/4 Erfolgreiches Trio: Die Schweizer Siebenkämpferin Lucia Acklin (M.) mit ihrem Trainerteam Liliane Leimgruber und Wolfgang Adler, die privat ein Paar sind.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

In dieser Schweizer Sport-Familie ist das Rezept für Medaillengewinne bestens bekannt. Leichtathletin Lucia Acklin (18) gewinnt an der U20-WM in Peru in der Nacht auf Donnerstag Silber im Siebenkampf. Ihre 5755 Punkte sind ein echter Coup und bedeuten den Durchbruch des Aargauer Talents auf der Weltbühne.

Auf der Weltbühne war auch Acklins Vater zu Hause. Aber im Eiskanal. Guido Acklin (54) war in den 90er Jahren einer der stärksten Schweizer Anschieber, er holte im Schlitten von Reto Götschi (58) Olympia-Silber und war auch Welt- und Europameister.

Ackling wird von Liliane Leimgruber und deren Lebenspartner Wolfgang Adler trainiert. Für den Österreicher ist es nicht der erste Hit im Frauen-Siebenkampf. Er war 2019 Trainer von Verena Mayr (29), die an der WM in Doha sensationell Bronze holte. Nach diesem Erfolg wurde Adler in Österreich zum Trainer des Jahres gewählt.

Trainer Wolfgang Adler trainiert auch Schweizer Bob-Piloten

Doch dann zog der Starcoach wegen der Liebe in die Schweiz, wurde bei Swiss Athletics zum «Coach Developer» (Trainerausbildung) und kümmert sich mit Partnerin Leimgruber eben um Siebenkämpferin Acklin.

Doch das ist nicht alles. Es sprach sich bis zum Schweizer Bobverband herum, dass der Trainer von Guido Acklins Tochter in der Schweiz lebt und noch freie Stellenprozente hat. Jetzt trainiert Adler im Winter auch noch die Schweizer Bob-Piloten als Sprintcoach. «Der Bobverband ist wegen Lucia Acklin auf mich gekommen», sagte Adler letztes Jahr zu Blick.

Der Österreicher mit Schweizer Wohnsitz arbeitet jetzt gleich für zwei Schweizer Landesverbände. Erfolgreich. Acklins WM-Silber ist erst die 15. Schweizer Medaille an U20-Weltmeisterschaften.

Nun ist Lucia Acklin auf bestem Weg, in der Leichtathletik Karriere zu machen. In der ewigen Schweizer U20-Bestenliste belegt sie nun hinter Géraldine Ruckstuhl, Annik Kälin und Caroline Agnou die vierte Position. Sind mit der sensationellen Olympia-Vierten Kälin und eben Acklin bald zwei Schweizerinnen im Siebenkampf die grossen Schweizer Hoffnungen auch auf Aktivstufe?