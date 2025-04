Mujinga Kambundji reist erneut nach China

60-m-Weltmeisterin Mujinga Kambundji kehrt nach China zurück. Foto: Dar Yasin

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Bernerin startet am 26. April beim Auftakt der Diamond League in Xiamen über 200 m.

Nach einem weiteren 200-m-Auftritt am 3. Mai in Schanghai wird die 32-Jährige in die Schweiz zurückkehren. Ein Einsatz an den World Relays in Guangzhou, ebenfalls in China, am 10. und 11. Mai ist auch dieses Jahr nicht geplant, wie ihr Management mitteilte.