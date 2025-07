1/6 Jean-Pierre Egger in Aktion: 1977 holte er einen seiner neun Schweizer Meistertitel im Kugelstossen. Foto: JOSEF ZIMMERMANN

Der langjährige Kugelstösser Jean-Pierre Egger ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Neben insgesamt zwölf Schweizer Meistertiteln feierte der Neuenburger auch als Trainer von Werner Günthör grosse Erfolge.

Jean-Pierre Eggers Tod wurde auf der Facebook-Seite von «athletics-champions», einer Vereinigung von aktuellen und ehemaligen Schweizer Meistern in der Leichtathletik, bekannt gegeben. Mitarbeiter des Bundesamts für Sport, die mit der Familie Eggers in Kontakt standen, bestätigten das Ableben auf Anfrage von Keystone-SDA. Am Mittwoch hätte er seinen 82. Geburtstag gefeiert.

Neunfacher Meister

Als aktiver Kugelstösser nahm Jean-Pierre Egger an den Olympischen Spielen 1976 in Montreal und 1980 in Moskau teil. Daneben gewann er neun nationale Meistertitel im Kugelstossen und drei weitere im Diskuswurf.

Zu grösserem Bekanntheitsgrad stieg der Neuenburger in der Folge als Trainer auf. Unter seiner Ägide wurde Werner Günthör dreimal Weltmeister und 1988 in Seoul Olympia-Dritter. Die Neuseeländerin Valerie Adams führte er zu einem Olympiasieg und zwei WM-Titeln. Daneben war Egger auch beim Segelteam Alinghi, bei Fussballklubs wie den Grasshoppers, Sion und Marseille, beim Skispringer Simon Ammann sowie in diversen anderen Sportarten für das Krafttraining verantwortlich. 2020 wurde er bei den Swiss Sports Awards als bester Trainer aus den letzten 70 Jahren ausgezeichnet.