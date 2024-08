1/2 Salome Lang muss wegen körperlicher Beschwerden früh zurücktreten.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Saisonende ist Schluss. Die erst 26-jährige Hochspringerin Salome Lang kündigt ihren Rücktritt aus dem Leistungssport an. Ihr Körper lasse die hohen Belastungen, die der Leistungssport erfordert, nicht mehr zu, sagt die 26-jährige Baslerin gemäss einer Mitteilung von Swiss Athletics.

«Mein Rücktritt hat nichts damit zu tun, dass ich es in diesem Jahr nicht an die Olympischen Spiele geschafft habe», erklärt Lang. «Er ist vielmehr die Folge der Erkenntnis, dass ich mein bestes Niveau nicht wieder erreichen könnte, ohne langfristige gesundheitliche Risiken einzugehen. Dies ist es mir nicht Wert.» Sie hatte im Verlauf ihrer Karriere immer wieder mit Rückenbeschwerden zu kämpfen.

Top-Saison 2021

Ihre beste Saison hatte Salome Lang 2021, als sie sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte. Im selben Jahr sprang sie an den Schweizer Meisterschaften in Langenthal auch Schweizer Rekord (1,97 m) und erreichte beim Diamond-League-Meeting in Stockholm den 5. Platz.

Lang startet in den kommenden Wochen noch bei Weltklasse Zürich (5. September) und für die LG Basel Regio an den Schweizer Vereins-Meisterschaften in Winterthur (14. September).