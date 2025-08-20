Garstige Bedingungen

Die Stars werden heute vom Wetter nicht verschont. Es regnet in Lausanne. Das ist nicht wirklich förderlich in Bezug auf etwaige Topzeiten. Übrigens: Ajla del Ponte belegt im Heat B über 100 m Rang zwei (11,48 s). Ihre Schweizer Landsfrau Emma van Camp ist um zwei Hundertstel schneller und gibt danach zu Protokoll: «Das waren die schlimmsten Bedingungen, die ich jemals hatte. Man konnte nicht mal die Linien noch richtig sehen.»