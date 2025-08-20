vor 17 Minuten
Garstige Bedingungen
Die Stars werden heute vom Wetter nicht verschont. Es regnet in Lausanne. Das ist nicht wirklich förderlich in Bezug auf etwaige Topzeiten. Übrigens: Ajla del Ponte belegt im Heat B über 100 m Rang zwei (11,48 s). Ihre Schweizer Landsfrau Emma van Camp ist um zwei Hundertstel schneller und gibt danach zu Protokoll: «Das waren die schlimmsten Bedingungen, die ich jemals hatte. Man konnte nicht mal die Linien noch richtig sehen.»
Der Regen setzt den Sprinterinnen (in der Mitte Ajla del Ponte) zu.
Foto: keystone-sda.ch
17:11 Uhr
Willkommen
Die Weltelite der Leichtathletik ist auf der Lausanner Pontaise zu Gast. Die Athletissima feiert heute Abend ein Jubiläum – der Event findet zum 50. Mal statt. Wir begleiten dich durch den Diamond-League-Wettkampf hier im Ticker mit.
Ende des Livetickers