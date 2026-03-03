DE
Leichtathletik: Del Ponte sprintet zur Limite für Hallen-WM
In 7,15 Sekunden
Del Ponte sichert sich Hallen-WM-Ticket
Mit 7,15 Sekunden sichert sich Ajla Del Ponte die Hallen-WM-Qualifikation und gewinnt das Duell gegen Di Tizio-Frey.
Publiziert: 19:12 Uhr
