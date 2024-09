Highlight in Bellinzona

Audrey Werro sorgt in Bellinzona für ein Schweizer Highlight. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Freiburgerin Audrey Werro stellt an der Galà dei Castelli in Bellinzona bei ihrem Sieg einen Schweizer Rekord über 800 m auf.

Die 20-jährige Freiburgerin läuft die Distanz am Meeting im Tessin in 1:57,76 Minuten und ist damit 21 Hundertstel schneller als Selina Büchel vor neun Jahren in Paris.

Mit dem Schweizer Rekord macht Werro auch die Enttäuschung vom letzten Donnerstag vergessen. Bei Weltklasse Zürich belegte sie mit der Zeit von 2:06,17 den letzten Platz.

Die anderen drei Schweizerinnen landen weiter hinten. Valentina Rosamilia wird Fünfte, Rachel Pellaud Sechste und Lore Hoffmann Achte.