Am Sonntag findet in Zürich der traditionsreiche Silvesterlauf statt. Dominic Lobalus holt einen souveränen Sieg.

Bei Abraham-Abschied in Zürich

1/5 Heimsieg für Dominic Lobalu am Silversterlauf in Zürich. Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Heimsieg! Eine Woche nach dem traditionsreichen Strassenlauf «Course de l'Escalade» gewinnt Dominic Lobalu auch den Zürcher Silvesterlauf.

Der für die Schweiz startberechtigte Dominic Lobalu setzt sich auf der zweiten Streckenhälfte von Matthias Kyburz ab. Der Sieg des Europameisters über 10'000 m bleibt letztlich ungefährdet. Am Ende setzt er sich mit zehn Sekunden Vorsprung vor Kyburz durch.

Tadesse Abraham beendete am Silvesterlauf seine aussergewöhnliche Karriere. Er lief mit 28,1 Sekunden Rückstand auf Platz 6. Tadesse Abraham floh einst aus Eritrea und begann in der Schweiz von neuem. Seine internationale Karriere startete er erst mit 32 Jahren, zehn Jahre später und in seiner letzten Saison lief er immer noch Zeiten der Extraklasse.

Das Rennen der Frauen gewinnt derweil die Kenianerin Winnie Tenai im Schlussspurt vor Helen Bekele.