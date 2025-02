Audrey Werro siegt in Frankreich über 800 m

Audrey Werro präsentiert sich bereits in einer guten Form. (Archivbild) Foto: SALVATORE DI NOLFI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Audrey Werro brilliert über 800 m in Val-de-Reuil. Mit 2:00,34 Minuten lief die 20-jährige Freiburgerin ihre zweitbeste Indoor-Zeit auf dieser Strecke und erfüllte damit die Limite für die Hallen-EM in Apeldoorn (Holland) vom 6. bis 9. März. Den Schweizer Indoor-Rekord von Lore Hoffmann verpasste Werro um 28 Hundertstel. Valentina Rosamilia wurde im gleichen Rennen in 2:02,13 Minuten Vierte. Auch für sie war es die zweitbeste Hallen-Zeit der Karriere.