Audrey Werro ist U23-Europameisterin

Audrey Werro strahlt mit der Goldmedaille.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die 21-jährige Freiburgerin wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie distanzierte die Konkurrentinnen um 1,7 Sekunden und mehr. Ohne Pacemakerin kam Audrey Werro bis auf 14 Hundertstel an ihren Schweizer Rekord heran.

Die Leichtathletin sicherte sich über 800 m ihre vierte Medaille an einem internationalen Nachwuchs-Grossanlass. Nach Gold an der U20-EM 2021 in Tallinn, Silber an der U20-WM 2022 in Cali und Gold an der U20-EM 2023 in Jerusalem kommt nun ein drittes EM-Gold hinzu.