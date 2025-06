Ehammer stellt alle in den Schatten und übernimmmt Führung

Kälin beendet den ersten Tag als Dritte

Auch in der letzten Disziplin des heutigen Tages vermag Annik Kälin zu überzeugen. Die 200m Sprint rennt Kälin in 23.42s – ihre persönliche Bestleistung und die drittbeste Leistung aller Athletinnen. Ganz zufrieden ist Kälin aber nicht. «Der Lauf war nicht ganz so gut. In Bahn zwei war es eine mega enge Kurve. Am Start war es mega laut, ich habe gar noch gezuckt und gedacht, dass der Start abgebrochen wird. Da habe ich was vergeben», so Kälin gegenüber SRF. «Es ist in vielen Disziplinen das erste Mal seit Paris. Es sind noch einige Unsicherheiten da. Aber insgesamt ist es mega zufriedenstellend. Der Weg ist der richtige.» Kälin schliesst den ersten Tag damit auf Zwischenrang drei des Gesamtklassements ab.

Sandra Röthlin gelingen die 200 Meter in 24.53s. Damit landet Röthling zum Ende des heutigen Tages auf Zwischenrang 14. Am Sonntag stehen im Siebenkampf noch der Weitsprung, der Speerwurf und der 800m Lauf auf dem Programm.