Stabhochsprung-Olympiasiegerin verpasst WM in Tokio

Die Leichtathletik-WM findet Mitte September ohne Stabhochsprung-Olympiasiegerin Nina Kennedy statt. Sie muss verletzungsbedingt passen.

1/2 Nina Kennedy verpasst die WM. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nina Kennedy, die Stabhochsprung-Olympiasiegerin von Paris 2024, muss verletzungsbedingt auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft von Mitte September in Tokio verzichten.

Der Grund für den Ausfall der Titelverteidigerin und Konkurrentin von der Schweizer Europameisterin Angelica Moser ist ein Muskelriss. Wie die 28-jährige Australierin in den sozialen Medien bekannt gab, zog sie sich die Verletzung im Training in Japan zu.