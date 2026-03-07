Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Starker Auftritt von Dominic Lobalu in Bilbao! In der Streckenrekordzeit von 27:36 Minuten holt sich Lobalu nicht nur den Sieg, der 10’000-m-Europameister unterbietet auch die Limite für die EM in Birmingham (GBR) um 14 Sekunden.

Dominic Lobalu (LC Brühl) ist der einzige Elite-Starter, der dem Tempo der Pacemaker zu folgen vermochte. Die ersten 3 Kilometer absolviert der Schweizer Hallenmeister deutlich schneller als bei seinem 3000-m-Titelgewinn sechs Tage zuvor im Athletikzentrum St. Gallen.

Die 5-km-Marke auf dem leicht welligen Kurs passiert der Führende in 13:41 Minuten. Auf sich allein gestellt, begnügt sich der Schweizer Rekordhalter (26:54) allerdings nicht damit, den Sieg nach Hause zu laufen. In 27:36 Minuten, seiner fünftbesten Zeit über die Distanz, bricht Lobalu den Streckenrekord (28:06) deutlich – und hatte sogar noch die Muse, die zahlreichen Zuschauer in der Innenstadt zu grüssen.

Seinen nächsten Auftritt wird der Zweitplatzierte des Barcelona-Halbmarathons am 29. März beim Berlin-Halbmarathon haben.