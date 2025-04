Schweizerin überrascht am Zürich Marathon

1/6 Ronja Hofstetter beendet den Zürich Marathon als Zweite. Foto: Claude Diderich/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Hofstetter bestritt erst ihren zweiten Marathon. Sie verbesserte sich um fast fünf Minuten auf äusserst beachtliche 2:38:48 Stunden. Auf den letzten Kilometern lief Ronja Hofstetter vom 4. auf den 2. Platz vor. «Ich versuche, immer mit Spass zu laufen. Dass es heute so gut lief, macht mich einfach nur happy», so die Schweizerin im Zielraum.

Die Kenianerin Monicah Jeptoo siegte souverän. Bei den Männern setzte sich zum dritten Mal hintereinander mit Mark Kiptoo ebenfalls ein Kenianer durch. Der 48-jährige Kiptoo erreichte das Ziel auf dem Sechseläuftenplatz nach 2:09:16 Stunden. Kiptoo feierte als Erster in Zürich drei Siege hintereinander. Tadesse Abrahim gewann den Zürich Marathon ebenfalls dreimal, aber nicht dreimal in Serie. Schnellster Schweizer war Raphael Josef in 2:21:10 Stunden als Siebter.

Am grossen Marathon in Paris erreichten die Sieger – der Kenianer Bernard Biwott (2:05:25) und die Äthiopierin Bedatu Hirpa (2:20:45) – das Ziel in besseren Zeiten als die Sieger in Zürich. Dass Kiptoo mit 48 den Marathon aber immer noch unter 2:10 Stunden laufen kann, verdient riesigen Respekt.