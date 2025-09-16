Vor der WM wurde Ditaji Kambundji gefragt, womit sie sich für eine Medaille belohnen würde. Ihre Antwort: «Mit einem Schmuckstück.» Fünf nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge nach ihrem Goldlauf.

Darum gehts Ditaji Kambundji gewinnt Gold bei Leichtathletik-WM mit kreativen Schmuckideen gefeiert

Vorschläge: Goldmünzen-Ohrring, Stanley-Cup-Ring, Uhr mit speziellen Ziffern

Kambundji lief 12,24 Sekunden über 10 Hürden von 83,82 cm Höhe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Leu Stv. Sportchef

Ein Ohrring

Für eine Leichtathletik-Weltmeisterin ist nur das Beste/Grösste gut genug. Auch wenn es um einen Ohrring gehen würde. Wie wäre es zum Beispiel mit der «Big Maple Leaf», der 100 kg schweren Goldmünze, die 2017 aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen wurde? Das Problem dabei: Der Diebstahl wurde zwar mittlerweile aufgeklärt, die Münze im Wert von gegen vier Millionen Euro aber ist bis heute verschwunden.

Ein Ring

And the winner is … Der Fall ist jetzt schon klar: Schweizer Sportlerin des Jahres 2025 wird Ditaji Kambundji. Wie wärs deshalb mit einem schicken Goldring? In Anlehnung an den prunkvollen Bling-Bling-Stanley-Cup-Ring, den Spieler, Trainer und weitere Staff-Mitglieder erhalten, wenn sie die begehrteste Hockey-Trophäe der Welt gewinnen. Übrigens: Ditajis Schwester Mujinga wurde schon zweimal zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt.

Eine Uhr

Wer hat denn hier an der Uhr gedreht? Wie wäre es als Belohnung mit einer schmucken Golduhr? Allerdings nicht mit einem üblichen Ziffernblatt mit den Zahlen 3, 6, 9, und 12, sondern mit 12, 15, 24 und 9, wegen Kambundjis Zeit (12,24 Sekunden) und dem Datum (15.9.), an dem sie zu Gold lief.

Eine Kette

Die Älteren unter euch mögen sich vielleicht noch daran erinnern: Thomas Anders, neben Dieter Bohlen die andere Hälfte von Modern Talking, trug in den 80ern eine legendäre Nora-Kette um den Hals, um so die Liebe zu seiner damaligen Frau zu demonstrieren. Auch Ditaji Kambundji lebt in einer Beziehung, will den Namen ihres Freundes aber geheim halten. Kein Problem, hier unser namenloser Vorschlag.

Ein Armband

Auch eine Alternative: Eine schöne Goldkette fürs Handgelenk in Hürdenoptik, denn auf ihrem Weg zu WM-Gold musste Kambundji einige Hürden überwinden. Während ihres Siegeslaufs waren es genau genommen deren zehn, jeweils in einer Höhe von 83,82 Zentimetern.