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Leichtathletik
Delia Guggenheim spricht über die Entstehung ihres Runs
Delia Guggenheim nach Unfall
«Das hat mir viel Hoffnung und Liebe gegeben»
Delia Guggenheim spricht im Video über die Entstehung ihres Laufevents und erzählt, weshalb ihr dieser so viel bedeutet.
Publiziert: 20:38 Uhr
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